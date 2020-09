(Agenzia Vista) Vicenza, 4 settembre 2020 Salvini: “Mps ed Etruria sopravvissute a peste e guerre mondiali ma non al Pd” “In Toscana ci sono banche antichissime come Etruria e Monte dei Paschi di Siena che sono sopravvissute alla peste bubbonica e a due guerre mondiali ma non al Pd” queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio a Lonigo, nel Vicentino. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev