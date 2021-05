Salvini: "No nomi di serie B, tutti in grado di fare meglio della Raggi a Roma e di Sala a Milano"

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 Michetti e Racca nomi di serie B? Non ci sono nomi di serie B, noi badiamo alla sostanza e non alla forma, quando parliamo di avvocati, docenti, farmacisti e industriali, che siano televisivamente conosciuti mi interessa poco. Sarebbero tutti nomi in grado di fare meglio della Raggi a Roma e di Sala a Milano". Lo dice Matteo Salvini, lasciando il vertice del centrodestra sulle comunali, parlando dei due nomi nuovi per Roma e Milano, il docente e speaker radiofonico Enrico Michetti e Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev