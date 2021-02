(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Salvini: “Noi garanzia per Italia che produce, non abbiamo lasciato a sinistra gestione Governo” “Noi siamo garanzia di presenza all’interno del Governo dell’Italia che produce, che vuole crescere, che vuole costruire, che vuole avanzare, che vuole innovare. Quindi sono contento di non aver lasciato alla sola sinistra la gestione del Governo in un momento così delicato per l’Italia, quindi non vedo l’ora che la squadra sia al completo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev