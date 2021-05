Salvini: "Non so che fa Orlando la notte, Governo al lavoro per imprese e dipendenti"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 "Non chiedetemi che cosa fa il Ministro Orlando la notte perché non lo so, so solo che al Governo stiamo lavorando per le imprese e i lavoratori, perchè nessuno rimanga senza lavoro e in caso di licenziamento si possa trovare un nuovo impiego". Così il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev