(Agenzia Vista) Roma, 1 Novembre 2020 Salvini: "Non vogliamo task force, vogliamo parlamento" "Conte dice che bisogna ascoltare le opposizioni. Ma noi non vogliamo poltrone, commissioni, task force, ce ne sono già tante. Vogliamo il parlamento per discutere e ascoltare". Così Matteo Salvini in una diretta Instagram sul contrasto all'emergenza Covid. Durata: 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev