Salvini: “Oggi è una bellissima giornata di sole e di riaperture per milioni di italiani”

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 “Oggi è una bellissima giornata perché è la prima di totale riapertura per tanti italiani. Ci abbiamo lavorato per mesi, non è una vittoria di un partito lo è di milioni di italiani che possono tornare a sposarsi, ad andare in palestra o andare al ristorante anche fino a tardi. Siamo in questo Governo per curare e per riaprire, come Lega sono contento di quello che stiamo ottenendo.” Così Matteo Salvini, Leader della Lega, prima di entrare a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev