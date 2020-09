(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2020 Salvini: "Orgoglio Zaia uno dei governatori più amati in Europa. Non temo competizione" "Credo che Zaia sia uno dei governatori più amati, non solo d'Italia, ma d'Europa. Il suo risultato è solo un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Non temo la competizione interna. Temo quella con il Pd, perché il Movimento 5 Stelle non esiste più". Così il leader della Lega Matteo Salvini, commentando dalla sede del Carroccio di via Bellerio, i risultati dell'Election Day. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev