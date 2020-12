Salvini: possibile maggioranza di centrodestra se cade governo

Roma, 14 dic. (askanews) - Salvini, Meloni, Tajani, Lupi, Cesa hanno spiegato quali sono le proposte economiche e le priorità del centrodestra unito per questo momento difficile con una serie di proposte "per migliorare la manovora economica", ma soprattutto in vista di una possibile crisi di Governo. A lanciare la sfida il leader della Lega."Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi... Potrebbe essere che se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d'accordo a fronte di propose concrete come queste. A palazzo Chigi c'è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamoriuniti per parlare di futuro e degli italiani".