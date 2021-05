(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2021 “Il vaccino lo prenoto quando torno nella mia Lombardia che fortunatamente è prima in tutte le classifiche. Non so se è già arrivato il mio turno, qualche altro fenomeno nel nome del suo nome è passato avanti ad altri, io sto compostamente in fila e farò quello che devo.” Così il Leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev