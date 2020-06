(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2020 Salvini: “Se Governo porta in Parlamento il taglio delle tasse lo votiamo” “Se Governo porta in Parlamento il taglio delle tasse lo votiamo” queste le parole di Matteo Salvini a margine della manifestazione del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Il senatore ha commentato le politiche adottate dal Governo per arginare l’emergenza economica dovuta al covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev