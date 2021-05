Salvini si fa il segno della croce: lo sorvolano le moto da cross

Milano, 13 mag. (askanews) - Nell'attesa di essere sorvolato da tre moto da cross su una rampa alta circa 5 metri, Matteo Salvini si è fatto il segno della croce e subito dopo, con le mani giunte, si è inginocchiato. Il leader della Lega si è prestato così a un'esibizione di 'moto terapia' per ragazzi disabili nella piazza di Palazzo Lombardia a Milano."Vedere gli occhi e i sorrisi di queste mamme, di questi papà edi questi bimbi - ha detto il leader della Lega al terminedell'esibizione - vale tutto. Ho chiesto al ministro (Erika Stefani, ndr) di realizzarlo in tutte le città italiane. Ne vale la pena". A chi gli chiedeva se invidiasse tanta coordinazione da parte dei motociclisti acrobatici, Salvini ha risposto: "Sono una squadra come il centrodestra; siamo perfettamente sintonizzati come loro, quasi".