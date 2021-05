(Agenzia Vista) Catania, 14 maggio 2021 "L'Italia è l'unico Paese nell'Ue dove la sinistra ha mandato a processo un ministro per le sue scelte di Governo, la sinistra prova a usare la magistratura per vincere le elezioni che in cabina elettorale non vince". Così il leader della Lega a Catania per il processo Gregoretti. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev