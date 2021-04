Salvini: soldi Dl Imprese per autonomi e calendario riaperture

Roma, 15 apr. (askanews) - "La richiesta che la Lega porterà a nome di milioni di italiani oggi pomeriggio al presidente Draghi è che tutti i soldi del decreto imprese siano destinati al lavoro autonomo, alle partite Iva, agli artigiani, ai commercianti, alle imprese dimenticate dal passato governo sulla base del calo degli utili e delle perdite legate al Covid: costi fissi, mutui, affitti, bollette, Imu, Tari. Calcolare tutto quello che per quest'anno nel disastro di pandemia non è stato incassato e aiutare direttamente sui conti correnti a ripartire": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nel consueto punto stampa nei pressi del Senato."La seconda fase che porteremo al tavolo è quello delle riaperture: un calendario serio, preciso, concordato e organizzato di ritorno alla vita, ritorno al lavoro, ritorno allo sport sulla base di dati scientifici. I dati arriveranno domani, se la situazione è migliorata in metà paese, in metà paese bisogna tornare alla vita. Perché il primo unico grande rimborso è quello di permettere alla gente di poter tornare a lavorare", ha aggiunto riferendosi alla possibilità di reintrodurre le zone gialle.(immagini Facebook)