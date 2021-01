(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Salvini su Conte: “Ristori proporzionati a perdite? Non prendere in giro gli italiani” “Alcuni passaggi li ho riascoltati per capire se avevo sentito bene. I ristori. Ora, su questa pagina in tantissimi quotidianamente mi segnalano rimborsi che non arrivano, promesse mancate, le banche che non fanno quello che devono, problemi con il conto corrente, problemi con l’affitto, problemi ad andare avanti con il lavoro. Il Presidente del Consiglio cosa ha detto poco fa? Ma di cosa si lamentano gli italiani? I ristori, i rimborsi sono stati proporzionati alle perdite subite. Hai finito di prendere in giro gli italiani? Gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, le partite iva, i liberi professionisti secondo Conte hanno ottenuto i rimborsi adeguati e proporzionati alle perdite economiche che hanno subito. Esprimi la tua idea, esprimi la tua visione d’Italia, ma non prendere in giro la gente”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video in diretta su Facebook / Facebook Matteo Salvini