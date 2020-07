Salvini: "Susanna in Toscana non sarà sola, ma parte di una squadra"

(Agenzia Vista) Arezzo, 07 luglio 2020 "Non un uomo solo al comando, ma una squadra sul territorio. Ci saranno tanti incontri nei prossimi mesi, Susanna non sarà sola ma farà parte di una squadra". Così il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa ad Arezzo, in compagnia di Susanna Ceccardi. Facebook Salvini agenziavista.it