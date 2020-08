(Agenzia Vista) Puglia, 31 agosto 2020 Salvini tra baci e strette di mano a Galatone in Puglia Matteo Salvini ha tenuto un comizio a Galatone, in provincia di Lecce in Puglia. Al suo arrivo il leader della Lega si è fermato per qualche foto con alcuni cittadini, in tanti hanno voluto baciare e stringere la mano a Salvini. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev