(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2021 Salvini: “Un Governo Draghi? Persona stimabile, il problema è chi lo sostiene e per fare cosa” “Un Governo Draghi? Draghi è persona assolutamente stimabile. Il problema è chi lo sostiene e per fare cosa. Se lo sostiene la sinistra per fare la patrimoniale e conti correnti? No grazie”. Così Matteo Salvini (Lega) in una dichiarazione in Piazza San luigi dei Francesi presso il Senato, mentre alla Camera si svolgono le consultazioni di Governo delle delegazioni dei partiti di maggioranza con Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev