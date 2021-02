(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2021 San Pietro torna a riempirsi per l’Angelus soleggiato, i fedeli: "Si può stare a distanza" Le immagini di Piazza San San Pietro che torna a riempirsi per un Angelus in una domenica particolarmente soleggiata. Una fedele intervistata: "Si può rispettare la distanza di sicurezza con questa quantità di gente" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev