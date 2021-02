(Agenzia Vista) Napoli, 14 febbraio 2021 San Valentino e Carnevale a Napoli tanta gente in strada, le immagini Il sole che torna a splendere nonostante il freddo e le festività di San Valentino e Carnevale hanno fatto riempire le principali vie di Napoli. A via Roma, una delle strade centrali della città paetenopea, tanta gente in strada per approfittare anche dei negozi aperti e dei saldi. Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev