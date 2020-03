(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2020 Sanificazione strade di Roma, raddoppiati i mezzi al lavoro In questi giorni si è intensificata l’operazione del Comune di Roma per sanificare le strade. A comunicarlo la sindaca di Roma Virginia Raggia dalla sua pagina facebook ; “Non solo. Abbiamo raddoppiato i mezzi dedicati a questa attività: da questa mattina sono in giro per la città anche le autobotti del Servizio Giardini che sanificheranno le strade, in particolare vicino mercati, farmacie e ospedali.” Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev