(Agenzia Vista) Milano, 9 Gennaio 2021 Sanità Lombardia, Moratti: “Rivedremo legge organizzazione. Attenzione anche ad altre patologie” “Necessità di rivedere la legge 23. È una legge che va rivista e ci sono già dei testi in elaborazione. È una delle priorità che ho con governatore e giunta in tempi rapidi. Necessario incrementare da subito ma una riorganizzazione strutturata è una migliore risposta anche in prospettiva. Attenzione anche alle altre patologie”. Così l’assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti in conferenza stampa. Durata 01_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev