(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Santanchè: "Se farà cose giuste Draghi avrà voti FdI" "Mi dispiace che il suo non sia il governo dei migliori e che lei sia la foglia di fico del governo dei peggiori. FdI avrà una posizione patriottica e di responsabilità. Ci saremo sul recovery fund, che non deve essere buttato via per un assistenzialismo ideologico, e per una difesa sempre alta degli interessi della nostra nazione. Avrà i nostri voti quando farà le cose giuste per l'Italia". Lo ha detto Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la discussione sulla fiducia in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev