(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Saracinesche abbassate e affittasi, la crisi di via Frattina in pieno centro a Roma Con la fase 3 non tutti i negozi sono riusciti a riaprire. Via Frattina, in pieno centro a Roma, è il simbolo della crisi post covid. Tante le saracinesche abbassate e i negozi sfitti. Ecco le immagini della via semideserta e con i pochi negozi ancora aperti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev