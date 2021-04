(Agenzia Vista) Palermo, 30 aprile 2021 "In questo momento è estremamente necessario che le istituzioni vigilino sull'uso del denaro pubblico. Eliminare il contante da tutti gli aiuti post-emergenza sarebbe un modo per combattere il riciclaggio", così il presidente del Parlamento europeo Sassoli intervenendo alla giornata in memoria di Pio La Torre. / Youtube Centro Studi Pio La Torre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev