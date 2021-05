Sassoli incontra Draghi a Bruxelles: "Come stai?" E il premier: "Sto. Poi ti racconto meglio..."

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 maggio 2021 Sassoli incontra Draghi a Bruxelles: "Come stai?" E il premier: "Poi ti racconto meglio..." Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno avuto un bilaterale oggi a Bruxelles prima dell'avvio dei lavori del Consiglio europeo. Sassoli ha chiesto al premier: "Come stai?" E lui, forse per avere un po' di privacy dai giornalisti, gli ha risposto: "Sto. Poi ti racconto meglio..." Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev