(Agenzia Vista) Madrid, 16 luglio 2020 Sassoli, Michel e von der Leyen a Madrid per la cerimonia solenne per le vittime di Covid-19 Nel piazzale del Palazzo Reale di Madrid la cerimonia solenne per omaggiare le vittime del Covid-19 e i medici eroi. Oltre ai parenti di circa 100 vittime, presenti il re Felipe VI e la regina Letizia, diverse autorità governative, i funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev