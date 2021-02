(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 febbraio 2021 Sassoli: “Pandemia risultato di modello economico, sfruttamento sconsiderato risorse naturali” “Non nascondiamo la verità sulle cause di questa pandemia. È il risultato diretto di un modello economico che ha favorito per lungo tempo lo sfruttamento sconsiderato e massimalista delle nostre risorse naturali e ha portato alla deforestazione massiccia, all'agricoltura intensiva, all'urbanizzazione, all'inquinamento, all'impoverimento della biodiversità. Colpendo simultaneamente tutto il mondo, questa pandemia è anche un'occasione per prendere coscienza del nostro comune destino. Inoltre, attraverso le sue conseguenze economiche e sociali, la pandemia ha portato all'esacerbazione delle disuguaglianze e minaccia così la coesione delle nostre società Europee”. Così il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'UE. / EbS / Europe by Satellite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev