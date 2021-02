(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 febbraio 2021 Sassoli: “Sviluppare dove possibile catene industriali per l’approvvigionamento di vaccini” “Nello stesso tempo vediamo alcune carenze e dobbiamo provvedere con urgenza. Soprattutto in termini di approvvigionamento di vaccini. Non solo i contratti devono essere rispettati - e serve trasparenza perché è solo la trasparenza che crea fiducia nell'opinione pubblica - ma nello stesso tempo dobbiamo sviluppare in tutti i Paesi dove è possibile catene industriali in grado di provvedere all’approvvigionamento di vaccini. Credo che questo sia indispensabile, urgente. Non è questione di soldi, ma di volontà di intervento e di messa in rete di capacità industriali senza le quali non potremmo rispondere a questa pandemia. E soprattutto rispettare i tempi che noi ci siamo dati e cioè arrivare alla fine dell'estate con il 70% della popolazione europea vaccinata”. Così il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli in conferenza stampa, in seguito alla sua partecipazione al Consiglio europeo straordinario del 25 e 26 febbraio. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev