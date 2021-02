(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Scaccabarozzi (Farmindustria): “Con digitalizzazione affrontiamo calo di accessi a diagnosi e cure” Sergio Liberatore, amministratore delegato di IQVIA Italia - il provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito farmaceutico -, ha spiegato i risultati di uno studio realizzato con Farmindustria sull’impatto della pandemia sull’accesso alle cure mediche: “A causa della pandemia da Covid il sistema sanitario è stato sotto pressione. Questo ha determinato una riduzione drammatica di nuove diagnosi, dell’accesso alle cure per patologie importanti”. Il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi ha commentato lo studio spiegando cosa si è imparato da questa pandemia: “Nella fase finale della prima ondata molti hanno fatto recuperi, si sono avviate nuove metodologie per esempio la telemedicina che non si era mai vista per fare le cure a distanza. Si sono fatti dei processi di consegna a domicilio dei farmaci ai malati che non potevano andarli a recuperare in ospedale. Però il problema che si è evidenziato dobbiamo affrontare con determinazione. Soprattutto c’è stata una spinta alla digitalizzazione, ha avuto un’accelerazione che non si era mai vista prima. Faccio un esempio: la ricetta dematerializzata” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev