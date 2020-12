Scaccabarozzi (Farmindustria): "Covid ha cambiato il mondo, non si può affrontare con vecchi metodi"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2020 "Per andare verso il nuovo ci vogliono nuove competenze e non si può andare avanti con vecchi metodi. Il Covid ha cambiato il mondo, serve cambiare prospettiva". Lo ha detto il presidnete di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in occasione del webinar “Sistema Salute e Governance Farmaceutica: nuovi paradigmi” organizzato dal Ceis EEHTA dell’Università’ di Tor Vergata con il patrocinio della Società’ Italiana di Health Technology Assestment. 02_50 agenziavista.it