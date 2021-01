(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2021 Scalfatotto (IV): “Rompiscatole fu il M5S quando votò contro la TAV, non noi” “Noi non rompiamo le scatole, facendo parte della maggioranza uscente abbiamo votato cose che io personalmente faccio fatica a credere: la prescrizione, la fiducia a Bonafede, la riduzione dei parlamentari. Tutto per disciplina di coalizione. Vi ricordo che il M5S non più di 2 settimane fa ha mandato sotto la coalizione sulla Torino.Lione. Penso che rompere le scatole sia mandare sotto il Governo quando il sottosegretario esprime un parere”. Queste le parole di Ivan Scalfarotto (IV) in Piazza Montecitorio dopo le dimissioni di Conte a causa della crisi di Governo aperta dalle dimissioni di Scalfarotto da sottosegretario agli esteri, e dalle ministre di Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev