(Agenzia Vista) Bolzano, 22 dicembre 2020 Sci, Kompatscher: “Stiamo lavorando su riapertura impianti" “Bisogna ancora adottare in modo definitivo i protocolli di sicurezza, ci stiamo lavorando. Proprio oggi abbiamo trattato un documento che modifica parzialmente e integra il protocollo di sicurezza che è già stato inviato dalla Conferenza delle Regioni al CTS a livello nazionale, noi stiamo proponendo delle modifiche, anche avendo sentito l’ANEF a livello nazionale e anche i gestori degli impianti qui, a livello territoriale, per rendere più praticabile, non meno sicuro e anzi più sicuro – perché più praticabile – questo protocollo. E ho già chiesto alla Conferenza delle Regioni di mettere all’ordine del giorno, adesso in modo davvero sollecito, questa integrazione per poterla sottoporre subito al CTS a livello nazionale perché vogliamo creare i presupposti per poter poi ripartire. Questo è un tema, poi l’altro tema sarà una regolamentazione per quanto riguarda la parte ristorazione, baite, rifugi e altro, dove stiamo lavorando per avere regole molto precise, molto puntuali per poter avere poi una situazione di apertura degli impianti, di gestione degli impianti in sicurezza dove sappiamo che grandi masse di turisti in questo periodo, almeno all’inizio di gennaio, non verranno perché ci saranno ancora delle restrizioni”. Così il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa rispondendo a una domanda. / Provincia Bolzano Durata: 02_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev