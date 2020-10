(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre Scontri a Piazza del Popolo, Raggi: “Vandali che soffiano sul fuoco. Non ne abbiamo bisogno” “Sui fatti che stanno accadendo in Italia e in particolare ieri sera a Roma. Si tratta di vandali che hanno messo a ferro e fuoco la città. Mi sento di condannare questa violenza, in questo momento di crisi non abbiamo bisogno di qualcuno che soffia sul fuoco di una situazione già critica. Sostegno concreto a commercianti che insieme al Governo stanno cercando le soluzioni migliori” queste le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi alla conferenza stampa di presentazione di “Il Volo tribute to Ennio Morricone”. / Youtube Notizie Roma 01_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev