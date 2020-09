(Agenzia Vista) Roma, 9 settembre 2020 Scoperta sulla via Ostiense a Roma vasca monumentale a Malafede, le immagini degli scavi Non è ancora chiaro che funzione avesse l’enorme vasca romana di tufo ritrovata in via di Malafede, a pochi passi da via Ostiense. Così la Soprintendente Speciale Daniela Porro in conferenza stampa per mostrare ai giornalisti la scoperta: "Una scoperta che rinnova lo stupore nei confronti di Roma e delle infinite storie che ha ancora da raccontare. Trovarsi di fronte a un tale rinvenimento ha lasciato sorpresi anche i nostri archeologi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev