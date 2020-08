(Agenzia Vista) Gioia Tauro, 03 agosto 2020 Scoperto essiccatoio con 7mila piante di marijuana a Gioia Tauro, le immagini I carabinieri delle stazioni di Taurianova hanno sentito un forte odore di marijuana proveniente da un vecchio frantoio abbandonato da tempo in una impervia area rurale di Taurianova. Una volta entrati i militari si sono trovati davanti un vero e proprio essiccatoio industriale, con centinaia di piante sospese e distanziate tra di loro per l'essiccazione, al termine della quale la marijuana sarebbe state tritata e venduta nel mercato illegale. In tutto sono state trovate circa 7mila piante di altezza variabile, per un quantitativo stimato in oltre 350 chili di sostanza stupefacente che, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato alla criminalità oltre 3 milioni di euro. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev