Scoppia il caso sul vaccino, Parigi contro il gruppo Sanofi

Parigi, 14 mag. (askanews) - Alta tensione tra Parigi e Sanofi, dopo che il gruppo farmaceutico francese ha annunciato tramite il suo Ceo, Paul Hudson, che l'azienda darebbe "prima" il vaccino agli Stati Uniti, se ne dovesse trovare uno, perché il Paese "condivide il rischio" della ricerca attraverso una partnership con l'Autorità per la ricerca e lo sviluppo avanzato nel settore biomedico.Il presidente francese Emmanuel Macron - ha fatto sapere l'Eliseo - ha convocato i vertici del colosso farmaceutico francese per la prossima settimana dicendosi "turbato" dall'annuncio e ha chiesto che questo vaccino sia "sottratto alle leggi di mercato".L'Unione europea a sua volta ha dichiarato che qualsiasi vaccino contro il coronavirus dovrà essere disponibile per tutti i paesi."Il vaccino contro il Covid-19 deve essere un bene pubblico globale e bisogna che il suo accesso sia equo e universale", ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker.