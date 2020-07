(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2020 Scostamento bilancio, Treu (Cnel) necessario, ma ora programmi per rilancio "La motivazione è nota, servono ulteriori interventi di emergenza. L'aumento del debito è necessario, ma le indicazioni del Pnr devono essere immediatamente operative. Servono programmi concreti per il rilancio" le parole del Presidente del Cnel Tiziano Treu a margine dell'audizione in Commissione Bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev