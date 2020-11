(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre “Il voto di oggi in Parlamento sullo scostamento di bilancio dimostra che di fronte all’emergenza sanitaria e sociale dell’Italia la propaganda non serve a niente. Bene così. Si lasci invece da parte quella discussione un po’ stantia sui rimpasti, sugli allargamenti della maggioranza a Berlusconi. Il nostro Paese non ne ha alcun bisogno” sono le parole del deputato LeU Nicola Fratoianni. Durata: 00_15 agenziavista.it