(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2020 Scostamento, Salvini: "Bel successo, si riavvicinano distanze solcate da governo per ideologia" "E' stato un bel successo. Si riavvicinano distanze che, per ideologia, il governo aveva solcato in questi giorni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa in Senato. 00_27 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev