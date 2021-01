(Agenzia Vista) Abruzzo, 04 gennaio 2021 Screening di massa in Abruzzo, Marsilio: "Un'arma in più contro il virus e per ripartenza" "Devo fare i complimenti all'amministrazione comunale per la puntuale organizzazione ed ai volontari che rendono possibile l'effettuazione di questo screening, uno sforzo in più a beneficio della comunità. Attraverso questo metodo, stiamo cercando di rendere più sicura possibile la ripartenza del 7 gennaio anche in relazione alle scuole. Non a caso, qui si è deciso di partire proprio dalla popolazione scolastica e dai loro familiari. Considero gli screening massivi un'arma in più nella lotta al virus". Lo ha detto il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio in visita a Città Sant'Angelo per il primo screening di massa della regione. 01_12 Regione Abruzzo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev