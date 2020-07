(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2020 Scuola, Arcuri- Consegna nuovi banchi tra l'8 e il 12 settembre "Il 5 agosto è il termine ultimo delle offerte per il bando sui banchi, il 12 quello di sottoscrizionde dei contratti, l'8 settembre è il termine di invio e consegna dei banchi, prolungabile fino al 12 settembre al massimo, considerando che le scuole riapriranno il 14". Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in audizione alla Camera sul tema dell'avvio dell’anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica nelle scuole. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev