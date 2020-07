(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2020 Scuola, Arcuri: "Invieremo 11 mln mascherine al giorno in tutti istituti" "Abbiamo predisposto l'invio di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno destinate agli oltre 40mila plessi sul territorio, utilizzate dal personale docente e non docente e dagli studenti, almeno per la quota di permanenza nell'edificio che si riterrà essere necessaria in modalità di protezione individuale. Invieremo 11 milioni di mascherine gratuite in tutte le scuole ogni giorno e un certo quantitativo di gel igienizzante". Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in audizione alla Camera sul tema dell'avvio dell’anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica nelle scuole. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev