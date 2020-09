(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 Scuola, Azzolina: "Riparte grazie a sforzo corale del Paese" La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina durante l'informativa nell'Aula della Camera dei deputati sulla ripartenza della scuola: "Il lavoro fatto per la ripartenza della scuola ha coinvolto, voglio ricordarlo subito, migliaia di persone in tutta Italia: dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti, personale ATA, dipendenti degli uffici dell'Amministrazione scolastica, genitori, Enti locali, Sindacati, Associazioni che rappresentano alunne e alunni con disabilità, rappresentanti di tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie. Una squadra che ha lavorato senza sosta, in ogni angolo del Paese, con un obiettivo comune: riportare a scuola studentesse e studenti. A tutte e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato voglio rinnovare, in quest'Aula, il mio più sentito grazie. Se la scuola sta ripartendo è grazie a questo sforzo corale, di cui il Paese deve essere orgoglioso". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev