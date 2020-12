(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Scuola, Azzolina: "Scongiurare regionalismo differenziato" "Soprattutto in momento storico come quello che il paese sta attraversando aggravato dall'emergenza sanitaria in atto, la diseguaglianza tuttora riscontrata tra diversi territori induce a scongiurare l'opportunità di un regionalismo differenziato in materia di istruzione". Lo ha sottolineato la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, ascoltata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 04_40 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev