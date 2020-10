(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Scuola, Azzolina: "Sta reagendo ma dobbiamo proteggerla, tutti siano responsabili" "Il mondo della scuola sta affrontando una delle sfide più complesse degli ultimi decenni. Dopo mesi di lockdown le nostre ragazze e i nostri hanno finalmente hanno potuto riprendere le lezioni in classe e riappropriarsi dei loro spazi. Hanno dovuto farlo con nuove regole per la sicurezza di tutti". Lo ha detto intervenendo in video all'incontro organizzato da Telefono Azzurro, "Cittadinanza digitale, più consapevoli più liberi", in corso a Palazzo Altieri, a Roma, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev