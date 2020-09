Scuola, Bonaccini: non possiamo rimandare, conviviamo con rischio

Roma, 7 set. (askanews) - Non si può più rimandare: la scuola deve riaprire. Ne è convinto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini:"Non possiamo più rimandare l'apertura della scuola - ha spiegato Bonaccini -. Bisogna sapere che si dovrà convivere con una quota di rischio" ma "non possiamo permetterci un nuovo lockdown perché da pandemia sanitaria passeremmo immediatamente a pandemia economica e sociale". Quindi "dobbiamo sapere che servono tutte le precauzioni e il rispetto di protocolli molto rigidi"."Per la parte che ci compete - ha aggiunto il presidente - stiamo cercando di fare tutto, anzi più del tutto di quello che umanamente è possibile. La scuola per noi non è solo apprendimento, ma anche socialità. Bisogna quindi che i nostri ragazzi tornino a scuola sapendo che può succedere che ci sia qualche caso positivo e in quel caso bisogna saperlo gestire. Vogliamo provare, insieme a chi ha competenze e responsabilità sullo stesso tema, a fare il possibile".E sul referendum, Bonaccini osserva: "Robe da fantapolitica che mi appassionano molto poco", ha detto Bonaccini. "C'è un governo e dobbiamo fare in modo che sia messo nelle condizioni migliori di lavorare per i bisogni che ha il Paese".