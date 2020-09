(Agenzia Vista) Venezia, 09 settembre 2020 Scuola, Brugnaro: “Lavoriamo per riaprire la scuola, siamo con fiato sospeso e dita incrociate” Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nel corso di una diretta Facebook nel quale a parlato della ripartenza degli istituti scolastici: “Lavoriamo per riaprire la scuola, ma siamo con il fiato sospeso e le dita incrociate. Noi sindaci ci siamo per aiutare le famiglie.” / Luigi Brugnaro Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev