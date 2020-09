(Agenzia Vista) Modena, 08 settembre 2020 Scuola, Conte: "A mio figlio ho detto 'Papà non ha lavorato male' " Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa nazionale de l'Unità a Modena: "Uno scenario pandemico dobbiamo darlo per scontato. Ho detto a Niccolò, mio figlio, che se succede qualcosa a scuola non è perché papà ha lavorato male. Stiamo lavorando per fare tutto il possibile perché possa funzionare tutto al meglio". / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev