(Agenzia Vista) Caserta, 01 ottobre 2020 Scuola, Conte: "Ritorno didattica in presenza è vittoria per intero Paese" "Ci sta a cuore visitare un territorio in cui il presidio scolastico è fondamentale. Qui come in tanti altri posti il ritorno della didattica in presenza è una vittoria per l'intero Paese. La scuola è lo strumento per eccellenza per realizzare i proprio sogni. Siamo qui perché ci sono delle criticità che non nascondiamo, continueremo a seguirle e cercare di risolverle. E' un anno scolastico particolare ma ce la stiamo mettendo tutta. Vado via abbastanza confortato oggi perché comunque pur con qualche criticità tutto sta funzionando". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a margine della visita in un istituto di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev