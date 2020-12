(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Scuola, Conte: "Trasporto punto più critico, auspico dal 7 gennaio superiori 50% in presenza" "I trasporti sono uno dei problemi più critici, se manteniamo il distanziamento bisognerebbe quintuplicare la flotta. Abbiamo investito 3 miliardi per sostituire flotta bus e 890 milioni per favorite noleggio dei mezzi privati. Tutte iniziative che vanno messe a terra a livello regionale. E' una premessa necessaria per dire: auspico che il 7 gennaio le scuole secondaria di secondo grado possano ripartire con didattica integrata, cioè mista, al 50%. Non dobbiamo mettere a rischio nostri figli ma nemmeno insegnanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. 01_46 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev